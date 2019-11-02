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Türkiye

TRT Haber ekim ayında da zirvede

Türkiye'nin en çok izlenen haber kanalı TRT Haber, izlenme oranlarında yine liderliği bırakmadı. Ekim ayını da birinci kapattı.

02 Kasım 2019 Cumartesi 17:39 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 17:49

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