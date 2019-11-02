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Parçalı Bulutlu
Türkiye

Çiftçilerin zorlu pancar mesaisi devam ediyor

Kastamonu’da Şeker Fabrikası’nda işlenmek üzere üretilen şeker pancarının hasadı devam ediyor. Üreticiler bu yılki sezonun verimi ve alım fiyatlarından memnun olduklarını ifade etti.

02 Kasım 2019 Cumartesi 11:01 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 11:03

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