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Türkiye

İzmir'de altyapı çalışmaları sırasında su borusu patladı

İzmir'in Konak ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında ana su borusunun patlaması sonucu sokaklar su altında kaldı, bir iş yeri hasar gördü.

02 Kasım 2019 Cumartesi 19:04 - Son Güncelleme 02 Kasım 2019 Cumartesi 19:05

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