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Polisler TRT stüdyolarında sahneye çıktı
174 yaşına giren Türk Polis Teşkilatı bu özel haftayı bir dizi etkinlikle kutluyor. Emniyet teşkilatı, TRT’nin ev sahipliğini yaptığı “Merkez Dinlemede Özel Konseri”nde buluştu.
10 Nisan 2019 Çarşamba 23:32 -
Son Güncelleme 10 Nisan 2019 Çarşamba 23:32
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