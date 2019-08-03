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Polis kurtardığı yaralıyı ambulansa kadar sırtında taşıdı
Hatay'da bir komiser yardımcısı, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken kayalıklara düşerek yaralanan Suriyeliyi, sıkıştığı yerden kurtarıp sırtında taşıyarak ambulansa kadar götürdü
04 Ağustos 2019 Pazar 13:27 -
Son Güncelleme 04 Ağustos 2019 Pazar 14:12
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