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Yaşam

Polis kurtardığı yaralıyı ambulansa kadar sırtında taşıdı

Hatay'da bir komiser yardımcısı, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken kayalıklara düşerek yaralanan Suriyeliyi, sıkıştığı yerden kurtarıp sırtında taşıyarak ambulansa kadar götürdü

04 Ağustos 2019 Pazar 13:27 - Son Güncelleme 04 Ağustos 2019 Pazar 14:12

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