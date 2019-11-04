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Dünya

PKK/YPG'nin silah depolarında ABD'nin havan topları bulundu

Barış Pınarı Harekatı'nda teröristlerden kurtarılan Rasulayn ilçesinde ortaya çıkartılan PKK/YPG'ye ait büyük silah deposunda ABD'nin havan topları da bulundu.

04 Kasım 2019 Pazartesi 11:56 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 11:56

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