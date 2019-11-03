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Dünya

İsrail polisi Filistinli genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurmuş

İsrail polisinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli bir genci sebepsiz yere plastik mermiyle vurduğu görüntü infial yarattı.

03 Kasım 2019 Pazar 23:16 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 23:18

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