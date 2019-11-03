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Bağdadi operasyonunda enkaz altında kalan yavru köpekler kurtarıldı

Terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'ye düzenlenen operasyondan kurtulan yavru köpekler, İdlibli foto muhabiri Fared Alhor sayesinde yeniden hayata tutundu.

03 Kasım 2019 Pazar 17:41 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 17:48

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