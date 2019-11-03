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Rasulayn adım adım terörden temizleniyor

Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden kurtarılan Rasulayn ilçesindeki arama tarama faaliyetlerinde, çok sayıda el yapımı patlayıcı ve mayın bulundu.

03 Kasım 2019 Pazar 11:08 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 11:09

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