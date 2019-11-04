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Dünya

Suriyeli muhaliflerin Moskova Platformu temsilcisi: Yeni anayasa için 6 ay yeterli

Suriyeli muhaliflerin Moskova Platformu temsilcilerinden Dr. Aroub al-Masri, BM çatısı altında bir araya gelen Suriye Anayasa Komitesini ve yapılan görüşmeleri TRT Haber'e değerlendirdi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 11:02 - Son Güncelleme 04 Kasım 2019 Pazartesi 11:03

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