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Pençe Harekâtı'nda PKK inleri böyle imha edildi

Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı kapsamında terör örgütü PKK’nın inlerinden iki tanesi böyle imha edildi.

07 Haziran 2019 Cuma 17:02 - Son Güncelleme 07 Haziran 2019 Cuma 17:02

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