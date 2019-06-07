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Pençe Harekatında çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi

Pençe Harekatı kapsamında, terör örgütü PKK’ya ait mağara ve sığınaklarda çok sayıda mühimmat, EYP düzenekleri ile gıda ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

07 Haziran 2019 Cuma 15:43 - Son Güncelleme 07 Haziran 2019 Cuma 15:43

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