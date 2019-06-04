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Askerlerin bayramda da elleri tetikte gözleri sınırda

Şırnak'ta sınırın sıfır noktasındaki Altunbey Hudut Karakolu'ndaki askerler, bayramda da görev başında. TRT Haber, sınırda görev yapan askerleri bayram sabahında yalnız bırakmadı.

04 Haziran 2019 Salı 14:45 - Son Güncelleme 04 Haziran 2019 Salı 14:45

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