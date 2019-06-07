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Gündem

Atak helikopteri ile gece operasyonu

Milli Savunma Bakanlığı, Atak helikopterlerin Pençe Harekatı’nda gece gerçekleştirdiği operasyonun görüntülerini paylaştı.

07 Haziran 2019 Cuma 16:49 - Son Güncelleme 07 Haziran 2019 Cuma 16:49

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