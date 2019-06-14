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Yaşam

Pedallarını köy okulundaki çocuklar için çevirdiler

Muş Bisiklet Derneği üyeleri, "Pedalları İyiliğe Çevir" sloganıyla bir kampanya başlattı. Şimdi kampanyada toplanan kitapları, bisikletleriyle köy okulu öğrencilerine ulaştırıyor.

14 Haziran 2019 Cuma 21:07 - Son Güncelleme 14 Haziran 2019 Cuma 21:07

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