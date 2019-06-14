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Yaşam

İstanbul’un merkezinde arıcılık yapıyor

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaattin Kirazcı, şehrin merkezinde, üniversite kampüsünde arıcılık yapıyor.

14 Haziran 2019 Cuma 11:06 - Son Güncelleme 14 Haziran 2019 Cuma 11:06

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