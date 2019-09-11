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Türkiye

Patlayan su vanasında araçlarını yıkadılar

Sarıyer'de itfaiyenin patlayan su vanasından fışkıran tazyikli suyu gören bazı araç sahipleri bu durumu fırsata çevirerek araçlarını yıkadı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 10:15 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 10:16

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