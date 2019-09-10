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Türkiye

Fevziye anneden Galatasaray camiasına çağrı

Şaban ve Fevziye Çetinkaya ailesi, terör örgütü PKK tarafından kandırılarak dağa kaçırılan 17 yaşındaki oğullarının bulunması için Galatasaray camiasından yardım bekliyor.

10 Eylül 2019 Salı 23:27 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 23:28

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