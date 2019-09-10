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Türkiye

Polislerin dikkati uyuşturucu düzeneğini ortaya çıkardı

İstanbul'da şüphe üzerine durdurulan aracın içerisindeki gizli düzenek polislerin dikkati sayesinde ortaya çıkarıldı. Emniyet, düzeneğin çalışma videosunu "Bizden kaçmaz" ifadeleri ile paylaştı.

10 Eylül 2019 Salı 17:40 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 17:41

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