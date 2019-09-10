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Türkiye

Konya'da yeni obruk vatandaşları korkuttu

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 5 metre derinliğinde 30 metre çapında yeni obruk oluştu.

10 Eylül 2019 Salı 16:16 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 16:16

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