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Türkiye
Konya'da yeni obruk vatandaşları korkuttu
Konya'nın Karapınar ilçesinde yaklaşık 5 metre derinliğinde 30 metre çapında yeni obruk oluştu.
10 Eylül 2019 Salı 16:16 -
Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 16:16
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