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Türkiye

Akıncı bu hafta pist başı yapacak

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın piste çıkışı için geri sayım başladı. Savunma sanayiinin gururu Akıncı, bu hafta pist başı yapacak.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:52 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 09:53

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