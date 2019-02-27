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Pakistan 2 Hint savaş uçağını düşürdü

Pakistan, hava sahalarına giren 2 Hint savaş uçağının vurulduğunu ve birinin düştüğünü açıkladı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 12:07 - Son Güncelleme 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:07

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