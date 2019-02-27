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Türk balıkçı teknesine Romanya Sahil Güvenliği ateş açtı: 3 yaralı

Romanya Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Türk balıkçı teknesine, plastik ve gerçek mermilerle ateş açıldı. Saldırıda 3 balıkçı yaralanırken, olay anı kamerayla kaydedildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 11:39 - Son Güncelleme 27 Şubat 2019 Çarşamba 12:07

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