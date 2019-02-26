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Genç nesillerin Mescid-i Aksa’yı tanıması için oyun geliştirildi

Filistinli bir sivil toplum kuruluşu, Türkiye’deki bir derneğin katkısıyla İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa temalı bir oyun geliştirdi.

26 Şubat 2019 Salı 14:27 - Son Güncelleme 26 Şubat 2019 Salı 15:05

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