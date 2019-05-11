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Sağanak Yağışlı
Yaşam

Otizmli oğlunun sporcu olabilmesi için onunla birlikte yüzüyor

“Özel” bir çocuk annesi olan Tuğba İmral, oğluyla birlikte yüzme derslerine katılıyor. Oğlunun iyi bir sporcu olmasını hayal ederek, onunla birlikte kulaç atıyor.

10 Mayıs 2019 Cuma 15:35 - Son Güncelleme 10 Mayıs 2019 Cuma 15:35

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