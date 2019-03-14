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Yaşam

Ordulu öğrenciler tarihi mekanları keşfetti

Ordu'da "Önce Oku, Sonra Gez, Tarihe Aç Bir Parantez" projesi hayata geçirildi. İlkokul öğrencilerinden oluşan grup, 3 günde 28 tarihi ve turistik mekanı gezdi.

14 Mart 2019 Perşembe 14:45 - Son Güncelleme 14 Mart 2019 Perşembe 14:46

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