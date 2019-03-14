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Yaşam

Çöpleri temizlemeye teşvik eden meydan okuma "trashtag"

Önce çöplerle dolu bir alanı, sonra da temiz halini çekiyorlar. "Trashtag challenge", sosyal medyada yayılan bir çevre temizleme hareketi.

14 Mart 2019 Perşembe 12:41 - Son Güncelleme 14 Mart 2019 Perşembe 12:42

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