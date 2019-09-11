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Parçalı Bulutlu
Türkiye

Onlarca şeftali kasasının altında kaldı

Ankara Toptancı Hali’nde onlarca şeftali kasasının üzerine devrilmesiyle şeftalilerin altında kalan şahıs, hafif yaralandı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 22:31 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 22:32

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