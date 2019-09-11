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Türkiye

Yol diye sonu uçurum olan merdivene sürdü, duvara çarparak durabildi

Tekirdağ'da sürücü Ethem Güler, otomobili yanlışlıkla sonu uçurum olan merdivene sürdü. Durumu anlayınca yan duvara kırarak durabildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 20:25 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 20:26

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