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Türkiye

Okul müdürü dersler aksamasın diye öğretmenin çocuğuna bakıyor

Şanlıurfa'da öğretmenin bakıcısı işten aniden ayrılan 1 yaşındaki çocuğuna, öğrencilerin dersi aksamasın diye okul müdürü bakmaya başladı.

11 Eylül 2019 Çarşamba 21:21 - Son Güncelleme 11 Eylül 2019 Çarşamba 21:24

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