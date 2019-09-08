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Dünya

Öndeki aracın altındaki yavru kediyi ezilmekten son anda kurtardı

Rusya'da bir araç sürücüsü, öndeki aracın altına bir yavru kedi girdiğini gördü. Öndeki araç hareket edince, sürücü koştu ve yavru kediyi son anda ezilmekten kurtardı.

08 Eylül 2019 Pazar 19:23 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 19:24

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