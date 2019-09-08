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Dorian Kasırgası Kanada'da vinci devirdi
Dorian Kasırgası'nın vurduğu Kanada'da bir vinç, binaların üstüne devrildi.
08 Eylül 2019 Pazar 10:35 -
Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 10:37
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