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Dünya

Triportöre çarpmamak için direksiyon kırınca nehre uçtu

Çin'in Zhejiang bölgesindeki Wenzhou kentinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

08 Eylül 2019 Pazar 18:32 - Son Güncelleme 08 Eylül 2019 Pazar 18:36

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