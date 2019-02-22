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Okula giren pitbull öğrencilere saldırdı

Çorum'da bir ortaokula giren pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan iki öğrenci yaralandı. Köpeğin öğrencilere saldırı anı okulun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

22 Şubat 2019 Cuma 22:31 - Son Güncelleme 22 Şubat 2019 Cuma 22:31

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