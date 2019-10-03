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Yaşam

"Öğretmenim gitme" diyerek gözyaşı döktüler

Adana'da ilkokul ikinci sınıf öğrencileri, tayini çıkan öğretmenlerinin okuldan ayrıldığı sırada bacaklarına sarılıp gözyaşı dökerek gitmesini engellemeye çalıştı.

03 Ekim 2019 Perşembe 16:55 - Son Güncelleme 03 Ekim 2019 Perşembe 16:59

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