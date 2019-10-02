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Yaşam

Aslanların olduğu bölgeye girip dans etti

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kadın, hayvanat bahçesindeki aslanların yaşadığı bölgeye girdi. Aslana el sallayıp, dans eden kadının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.

02 Ekim 2019 Çarşamba 16:56 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 17:00

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