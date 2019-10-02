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Yaşam

Kars’ın süt kokan insanları: Malakanlar

Birçok milleti topraklarıyla buluşturdu Kars. Türk, Kafkas, Çerkez, Kürt, Laz, Ermeni, Terekeme… Onlardan biri de bugün sayıları azalmış Malakanlar.

02 Ekim 2019 Çarşamba 11:04 - Son Güncelleme 02 Ekim 2019 Çarşamba 11:08

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