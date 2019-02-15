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Yaşam

Öğrencilerini ısıtmak için atkı ve bere örüyorlar

Yozgat'ta derslerinden arta kalan zamanlarını değerlendirmek için bir araya gelen 3 öğretmen, ihtiyaç sahibi öğrenciler için atkı, bere, yelek ve boyunluk örüyor.

15 Şubat 2019 Cuma 15:31 - Son Güncelleme 15 Şubat 2019 Cuma 15:31

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