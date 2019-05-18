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Kültür Sanat

Nevşehir'de yeni bir tarihi kalıntı bulundu

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan bir harabe evin altında yeraltı şehri olduğu tahmin edilen bir yapı ortaya çıktı.

18 Mayıs 2019 Cumartesi 14:35 - Son Güncelleme 18 Mayıs 2019 Cumartesi 14:37

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