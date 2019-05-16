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Kültür Sanat

TRT ortak yapımı film Cannes'da yarışıyor

Sinemaseverlerin merakla beklediği 72. Cannes Film Festivali başladı. Festivalde TRT'nin ortak yapımcısı olduğu "Burası Cennet Olmalı" filmi de yarışacak.

14 Mayıs 2019 Salı 23:54 - Son Güncelleme 14 Mayıs 2019 Salı 23:54

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