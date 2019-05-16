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Çok Bulutlu
Kültür Sanat

10 tonluk kayadan Roma dönemine ait "veda sahnesi" çıktı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, Roma dönemine ait olduğu belirlenen ve 2 kişinin tokalaştığını gösteren kaya parçasının üzerindeki kabartmanın "veda sahnesi" olduğu anlaşıldı.

14 Mayıs 2019 Salı 17:29 - Son Güncelleme 14 Mayıs 2019 Salı 17:29

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