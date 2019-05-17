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Parçalı Bulutlu
Kültür Sanat

Ortaokul öğrencilerinden sıradışı sergi

Tatvan'da ortaokul öğrencileri, atık malzemelerle ünlü tablolara dönüştü.

17 Mayıs 2019 Cuma 18:48 - Son Güncelleme 17 Mayıs 2019 Cuma 18:48

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