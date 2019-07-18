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NATO: Türkiye ile iş birliğimiz, F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile iş birliği, F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır. Türkiye S-400'lerden çok daha fazlasıdır" dedi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 21:17 - Son Güncelleme 18 Temmuz 2019 Perşembe 21:18

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