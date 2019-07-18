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Dünya

ABD’de arızalanan uçak okyanus kıyısına acil iniş yaptı

ABD'nin Maryland eyaletinde küçük bir uçak arıza nedeniyle okyanus kıyısına acil iniş yaptı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:36 - Son Güncelleme 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:38

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