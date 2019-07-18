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İsrail binlerce Filistinliyi evsiz bıraktı

İsrail, bir taraftan işgal altında tuttuğu Filistin topraklarını tel örgüler ve duvarlarla açık hava hapishanesine çeviriyor, diğer taraftan Filistin halkına ait evleri yıkıyor.

18 Temmuz 2019 Perşembe 19:24 - Son Güncelleme 18 Temmuz 2019 Perşembe 19:24

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