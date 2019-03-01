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Yaşam

Mustafa dede Hatice'si için hala gün sayıyor

86 yaşındaki Mustafa Yıllık 13 yıl önce kaybettiği hayat arkadaşı Hatice’nin özlemiyle yaşıyor. Yıllık, eşinden ayrı geçirdiği günleri hiç aksatmadan sayıyor.

01 Mart 2019 Cuma 15:47 - Son Güncelleme 01 Mart 2019 Cuma 15:47

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