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Yaşam

Kadıköy'deki pastane sokak köpeklerinin uğrak yeri oldu

Kadıköy'de 1977'den bu yana hizmet veren pastanenin müdavimleri haline gelen sokak köpekleri acıktıkça pastanenin yolunu tutuyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 18:51 - Son Güncelleme 28 Şubat 2019 Perşembe 18:52

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