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Yaşam

Bedensel engelli "Martıcı baba"nın hayvan sevgisi

Fırtına ve soğuk havaya aldırış etmeden her gün Yenikapı Sahiline gelerek martıları besleyen Hayrullah Çorumlu "Martıcı baba" olarak tanınıyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:59 - Son Güncelleme 28 Şubat 2019 Perşembe 12:59

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