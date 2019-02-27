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Yaşam

Ağrı'da kar üzerine toz boya ile devasa Türk bayrağı yapıldı

Ağrı'da öğrenci ve akademisyenler kar üzerine devasa Türk bayrağı yaptı. Yapımı 8 saat süren bayrak için 18 kişilik bir ekip çalıştı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 17:56 - Son Güncelleme 27 Şubat 2019 Çarşamba 17:56

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