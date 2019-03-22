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Muş'ta öğrenciler görme engelliler için özel baston yaptı
Görme engelli bir veliden etkilenen öğrenciler, engellilerin hayatını kolaylaştırmak için baston yaptı.
22 Mart 2019 Cuma 19:34 -
Son Güncelleme 22 Mart 2019 Cuma 19:34
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